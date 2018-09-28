الاتحاد اللبناني لكرة القدم ينفي المزاعم الإسرائيلية

A + A -

أكد الأمين العام للإتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف أن الإتهام “الإسرائيلي” بوجود موقع لتطوير الصواريخ تابع لحزب الله تحت ملعب العهد المعتمد من قبل الإتحاد في البطولات المحلية مرفوض “قلباً وقالباً” مؤكداً في الوقت عينه أن جيش العدو يدأب على تهديد الوطن بأكمله ولن يصعب عليه الإفتراء على الرياضة فيه.

وأشار الشحف في إتصال مع موقع “الجديد سبورت” إلى أن الإتحاد يقيم مبارياته على الملعب المذكور بشكل دوريّ دون ملاحظة “أية أنشطة خارج إطار الرياضة”.

وأضاف الشحف “غطرسة العدو وأكاذيبه لا نهاية لها، لا تستبعد أن يتحدثوا مستقبلاً عن وجود معامل لتطوير الصواريخ تحت مدينة كميل شمعون الرياضية، بالتأكيد هدفهم ضرب الحركة الرياضية في لبنان وبعد تدمير المنشآت الحيوية والبنى التحتية في لبنان، عينهم على ضرب المنشآت الرياضية”.