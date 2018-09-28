حمدان للحريري: اقل شي مسؤوليك كرئيس حكومة تمنع احمد الجارالله من دخول لبنان

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

ريس سعد ..

أحمد الجار الله الكذاب لقلك انو نحنا قتلنا بيك ..

هلق عم بحرّض مجرم الحرب نتانياهو ليسفك دم اللبنانيين ويدمر منطقة الاوزاعي وحي السلم ومطار بيروت، وأكيد هول ضمن جمهوريتك يا ريس ..

أقل شي مسؤوليتك كرئيس حكومة لكل لبنان

انك تمنع أحمد الجارالله من دخول لبنان، وتكلّف لجنة قانونية تقيم دعوة عليه بلبنان وبالكويت ..

والكويت ومسؤوليها أصدقاء لبنان لازم هلق يتخذوا قرار فوري باعتقال احمد الجارالله ويحطوه بالسجن بتهمة الخيانة العظمى والتحريض على قتل مواطنين عرب في لبنان الشقيق ..

ريس سعد ..

اذا بوكرا ألفت الحكومة وقعدت مع وزراء حزب الله (حسب توصيف الجارالله انت قاعد مع وزراء الشيطان) وحاشاك أن تجلس هكذا جلسة اذا ما اخدت اجراءات بحق الجارالله الخائن والكذاب كمان ..