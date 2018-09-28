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ظنوا ان الحقيبة السوداء بداخلها متفجرات فتفاجأوا بجثة امرأة... تفاصيل جريمة الدكوانة

28
SEPTEMBER
2018
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لم يكن صباح شارع السلاف في الدكوانة اليوم روتينيا فأصحاب المحال التجارية تردد اليهم خبر العثور على حقيبة سوداء مشبوهة لتبدأ الشكوك عن ما اذا كانت مفخخة ام لا

وصول الاجهزة الامنية التي ضربت طوقا امنيا محكما قاطعة شارع الباش مارون خوري والذي يعرف بشارع مخمر الموز بدد هواجس السكان المترقبين والتجار ، فبعد تأكد الخبير العسكري من خلو الحقيبة من اي مواد متفجرة وفتحها جاء وقع الحادثة اشد وطأة عند اكتشاف ان الموضوع هو جريمة قتل

في التفاصيل التي حصلت عليها الـ"او تي في" من مسرح الجريمة ان الضحية هي فتاة من عمال المنازل الاجانب يتم التحقق ما اذا كانت من التابعية الاثيوبية ام البغلادشية كون لا اوراق ثبوتية معها

مصادر امنية اكدت للـ"او تي في" ان لا صحة للمعلومات الصحافية التي تحدثت عن تعرض الفتاة لعمليات طعن وتقطيع جسدها وهذا ما عايناه بالعين المجردة لدى وصولنا حيث كانت الفتاة عارية الجسد ومكبلة الايدي والاقدام بشريط لاصق عريض بطريقة تسمح بوضعها داخل حقيبة سفر

المصادر الامنية اوضحت للـ"او تي في" ان كشف الطبيب الشرعي الاولي يشير الى تعرض الفتاة للضرب على الرأس بآلة حادة كما الخنق 

التحقيقات في هذا المجال تتركز على شقين فبالاضافة الى معاينة كاميرات المراقبة في المكان لمعرفة كيف وصلت حقيبة السفر وبداخلها الجثة الى جانب مدخل مرآب للسيارات في مبنى سكني منذ ليل الامس كما يتم التحقق اذا ما كانت جريمة القتل مزدوجة حيث تبين ان هناك انتفاخا في البطن لدى الضحية ومن المرجح ان تكون في مراحل متقدمة من الحمل

المصادر الامنية اكدت ان ملابسات الجريمة سوف تتوضح في الساعات القادمة بعد اكتمال التحقيقات وسيقع الجاني في قبضة الدولة لا محال نظرا لفعالية وتعاون الاجهزة الامنية فيما بينها

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