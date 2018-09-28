عدادات المولدات : الدولة تنذر ... تطبيق صارم بدءا من الاثنين!

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بحزمٍ وصرامة ستراقب وزارة الاقتصاد تطبيق قرار تركيب العدادات على المولدات الكهربائية ، وفي هذا الاطار يؤكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان التوافق السياسي انجز للسير قدما بالقرار



اصحاب المولدات منهم من التزم بتركيب العدادات ولكن معظمهم لم يأخذ المسألة على محمل الجد كما يقول المواطنون.



مع اصرار الوزارات المعنية تطبيق قرار تركيب العدادات ، لف الغموض الخطاب الرسمي لتجمّع اصحاب المولدات الذين امضوا نهارهم في وزارة الطاقة محاولبن الاتحصال على سعر الجديد للكيلواط بالساعة يؤمن لهم الربح ، في وقتٍ اكد وزير الاقتصاد رائد خوري ان سعر الكيلواط لن يتخطى 400 ل ل،



اذا عشية الواحد من تشرين الاول تكون المهملة المعطاة لاصحاب المولدات لتركيب العدادات انتهت وعليه الاجراءات الرادعة ستتخذ بحق المخالفين.