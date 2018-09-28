الرئيس عون لروسيا اليوم: سينتهي الجدل الحكومي وسنصل الى حل

A + A -

خارطة طريق لبنانية وعربية وإقليمية ودولية تحدث عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث خاص لقناة RT، فإنطلق من الوضع السياسي في لبنان القائم على الديمقراطية التوافقية ليعبّر عن أمله بقرب تشكيل الحكومة كاشفا عن توجهاته في حال عدم النجاح.

عن الإقتصاد بدا الرئيس عون جازما بأن الحل وضع على السكة الصحيحة معتبرا أن تراكم السياسات الخاطئة منذ التسعينات حتى اليوم سبّب الأزمة الإقتصادية.

وعن أزمة النازحين حمّل رئيس الجمهورية المجتمع الدولي مسؤولية تأخر حلّ الأزمة السورية.

وبطبيعة الحال لم يغب الئريس عون عن القضية الفلسطينية مؤكدا تمسك لبنان بمبدأ حل الدولتين محملا الانقسام العربي مسؤولية تضاؤل هذا الحل.