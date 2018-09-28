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معطيات ال otv تتحدث عن صيغة حكومية يضع الرئيس المكلف لمساته الاخيرة عليها

28
SEPTEMBER
2018
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يكاد اسبوع الاحداث المتسارعة ينتهي من دون اي تطور يذكر في الملف الحكومي الذي يراوح مكانه اقله في الشكل وسط اصرار قواتي على التمسك بمعيار القضم الحكومي ، وتمترس وليد جنبلاط خلف مطلب الوزراء الدروز الثلاثة . 

واذا كانت المعلومات المتقاطعة تؤشر الى اللاجديد فان معطيات ال otv تتحدث عن صيغة حكومية يضع الرئيس المكلف لمساته الاخيرة عليها استعدادا لنقلها الى رئيس الجمهورية ، وهنا يجوز السؤال : هل سيجتمع الحريري برئيس التيار الوطني الحر قبل زيارته بعبدا ؟ وهل سيكون اللقاء في القريب العاجل ؟ ام ان اللمسات الاخيرة ستصطدم بمطبات جديدة ؟ 

مر اسبوع وسيمضي شهر ايلول وطرف الحل ما زال غير مبلول الا ان البعض ووفق قراءاته يستبشر خيرا بانتهاء الازمة الحكومية في تشرين الاول رابطا الامر بقواعد التهدئة التي ارست حالا من التفاؤل .في هذا الوقت عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى لبنان متسلحا بمواقف حكومية واضحة اطلقها على متن الرحلة من نيويرك الى بيروت . فرئيس الجمهورية وردا على سؤال عن امكانية السير في حكومة اكثرية لفت الى ان يمكن للرئيس المكلف تأليف حكومة وفقاً لقناعاته وللمقاييس والمعايير المتماثلة مع القانون النسبي. وفي حال استمر البعض بالرفض تارةً والقبول طوراً، فتؤلف حينها وفقاً للقناعات. واذا شاءت اطراف عدم المشاركة فلتخرج منها. 

على كل الاحوال في لبنان ومهما اشتدت رياح العرقلة ستمر العاصفة وستشكل حكومة ، ومهما تربص البعض شرا فليتذكر ان الاجهزة الامنية مستنفرة للقضاء على بؤر الارهاب واخماد فتيل الانقجار الذي اطل اخيرا من باب مراقبة تحركات سياسيين لاسباب اريد منها الفتنة ، و من بينهم عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب وهو ما سنتوقف عنده في سياق نشرتنا

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