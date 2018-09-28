وزير البيئة: نشكر غيرة الشيخ سامي على البيئة والتقاطه بناضوره الصور المسيئة للطبيعة

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب ما يلي " عطفاً على تغريدة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ، كلّف وزير البيئة طارق الخطيب فريقاً تقنياً من وزارة البيئة الكشف الميداني على الموقع الذي يظهر ردميات ناتجة عن شق طريق ، وهذا الامر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة البيئة التي لم تمنح أصلاً اي ترخيص لكسارة أو لمرملة في منطقة زندوقة أو القصيبة.



وفي انتظار نتيجة الكشف وتبيان حقيقة الامر لاتخاذ الاجراء المناسب، ندين هذا الاعتداء على تلك المساحات الحرجية الخضراء ونشكر غيرة الشيخ سامي على البيئة الذي يلتقط بناضوره كل هذه الصور المسيئة للطبيعة على أمل ألا يقع المزيد من الجرائم البيئية في المتن أو في جوار المتن ".