بالصور - حملة Donate to Educate من تنظيم اللجنة المركزية لشؤون المرأة واللجنة اللوجستية المركزية في التيار (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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للعام الثاني على التوالي اللجنة المركزية لشؤون المرأة تطلق حملة Donate to Educate، فبعد المساهمة لمساعدة فتاة معنفة لدعمها بالتعاون مع جمعية حماية، تمكنت اللجنة هذا العام بالتعاون مع اللجنة اللوجستية المركزية في التيار الوطني الحر بتوزيع قرطاسية لتلامذة مدرسة البوزونسون المجانية في بسكنتا وقد استقبلت الاخت ماري حريقة اعضاء اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر برئاسة جوسلين الغول والسيد رالف البستاني منسق اللجنة اللوجستية التي شكرت الاخت حريقة لتعاونهما ولجهودهما التي بذلاها من اجل مساعدة التلاميذ غير المقتدرين. وابدت من جهتها الاخت حريقة كل الامتنان والشكر لهذه الخطوة الخيرة متمنية ان تنسحب على كل الاحزاب والافرقاء اذ ان فعل الخير يخلق التوازن الذي يبني مجتمعات صحية.