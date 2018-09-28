التحالف العالمي من أجل العمل يكرم فؤاد مخزومي كـ "بطل" من "الأبطال المنخرطين بالحملة العالمية ضد التطرف العنيف والتعصب في العام 2018"

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تم تكريم الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي من قبل "التحالف العالمي من أجل الأمل" كـ "بطل" من "الأبطال المنخرطين بالحملة العالمية ضد التطرف العنيف والتعصب في العام 2018" وذلك من قبل منظمة "غلوبال هوب" بالتزامن مع افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.



وحضر التكريم رؤساء دول ووزراء وشخصيات من مختلف دول العالم. وألقى النائب مخزومي كلمة شكر فيها المنظمة العالمية وأهدى التقدير الذي ناله إلى زوجته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي، وإلى ابنهما الراحل رامي لجهوده في مكافحة الإرهاب من خلال مشاركة الشباب في العمل من أجل السلام والتسامح. وأشار إلى أنه يتسلم الجائزة بالنيابة عن كلّ الأشخاص الذين يعانون جرّاء العنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً كرجل مسلم يؤمن بمستقبل يعمّه التسامح والتعايش السلمي. ولفت إلى أنه انطلاقاَ من هذا الإيمان، أسس مع زوجته ميّ مؤسسة مخزومي من أجل مساعدة الأفراد بعد النزاعات الطائفية المدمرة التي عصفت ببلادنا، وذلك من خلال توفير التدريب المهني لهم بالإضافة إلى القروض الصغيرة وخدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن انتماءاتهم. وأكد أن من حقّ كلّ لاجئ الشعور بالكرامة والحصول على التعليم والتدريب وتمكينه من إعالة عائلته في هذه الأزمة، ويكتسب المهارات اللازمة ليعيد بناء حياته عند عودته إلى وطنه بعد نهاية النزاع.

وقد جاء التكريم ليتوّج إنجازات النائب مخزومي وجهوده الكبيرة على مختلف الصعد وعلى دوره الرائد في العمل الاجتماعي والإنساني فضلاً عن السياسي. كذلك شكّل التكريم دفعاً لعمل مؤسسة مخزومي التي أنشئت في عام 1997 لتمكين المجتمع اللبناني وخاصة الفئات الأمس حاجة، علماً أن عمل المؤسسة شمل منذ العام 2011 اللاجئين السوريين وقد قدمت أكثر من مليون مساعدة إغاثية. وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية أخرى.

ويمثل اختيار النائب فؤاد مخزومي من بين الكثير من المرشحين من أنحاء العالم شهادة كبيرة له ولمؤسسة مخزومي، وللبنان الذي فاز أحد نواب مجلسه الجديد بهذا التكريم، وتشجيع للبنانيين على أن الأمل لم يزل موجوداً بين رجالاته ونسائه الرواد والرائدات في مختلف المجالات.



وقد جرى تكريم النائب مخزومي خلال حفل عشاء أقامته "غلوبال هوب"، حيث تم تكريم أيضاً ثلة من الشخصيات من بين قادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية، والشخصيات الرائدة في المجال الأكاديمي والثقافي والتجاري والإعلامي والإنساني كـ "أبطال منخرطين بالحملة العالمية ضد التطرف العنيف والتعصب" هم: الرئيس النيجيري محمدو إيسوفو، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد، ورئيس الوزراء اليوناني آليكيس تسيبراس، ولجنة الإنقاذ الدولية وورشة عمل سمسم International Rescue Committee & Sesame Workshop، والروائية النيجيرية شيماندا نغوزي أديشي، ومؤسسة شركة "One Foundation" ورئيسة مجموعة "MediaSA" الإعلامية ديمت سابانجي تشيتيندوان.

هذا وقد التقى النائب مخزومي على هامش حفل التكريم الرئيس النيجيري إيسوفر، ورئيس وزراء النمسا سيباستيان كورتز، ورئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، ورئيسة وزراء بنغلادش الشيخة واجد، ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، وبحث معهم الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد أمامهم على ضرورة تعزيز العلاقات مع لبنان ودعمه في المحافل الدولية من أجل حلّ أزمة النازحين. ولفت إلى أنه من موقعه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية سيعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية مع الخارج لما في ذلك مصلحة لبنان وشعبه.