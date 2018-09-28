معلومات جديدة صادمة حول جثة الفتاة داخل حقيبة في الدكوانة!

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عُثر اليوم على جثة سيدة موضوعة داخل حقيبة كبيرة ومرمية على مدخل أحد الابنية في منطقة الدكوانة.



وعلى الفور، حضرت الى المكان الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث حيث أظهرت التحقيقات الاولية ان الفتاة ذات بشرة سمراء ومصابة بضربة على رأسها.



وأفادت مراسلة الجديد التي توجّهت إلى مكان الحادثة، أن الجثّة ليست مقطّعة كما أُفيد سابقاً، بل موضبة داخل شنطة سفر كبيرة وملصقة بإحكام.



وأكدّت القوة الأمنية لـ "الجديد" وجود آثار خنق على الجثّة وأن يديها تعرضتا للكسر، والفتاة هي من الجنسية الثيوبية في العقد الثالث من العمر وهي حامل.