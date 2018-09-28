الرئيس عون لـ "روسيا اليوم": الغرب يسيس مسألة عودة اللاجئين السوريين

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اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان "الغرب يسيس مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان عبر ربطها بالانتقال السياسي"، لافتا الى ان "المعادلة الدولية تؤخر الحل السياسي في سوريا، خاصة وان اميركا والدول العربية لم يمشوا بالحل السياسي".



ولفت الرئيسعون في حديث صحفي لروسيا اليوم، الى ان "تصريحات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بعدم الخروج من سوريا بعد ادلب هي بسبب تعثر الحل السياسي في سوريا، وحزب الله اصبح جزءا من الازمة السورية". واوضح ان "الدول الغربية تتهم حزب الله بالتدخل في سوريا، الا ان حزب الله كان يدافع عن الاراضي اللبنانية وصد الهجومات الارهابية من القصير على منطقة البقاع وبعدها تدخل في الازمة".



واشار الى ان "العلاقات السورية اللبنانية تعرقلها السياسة الدولية وبعض اللبنانيين الذين يدعمون هذه السياسة، ونحن في لبنان نتبع نظرية التسوية بين كافة النظريات".