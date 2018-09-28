خططوا لاغتيال الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وتسميم الجيش!

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ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على 4 فلسطينيين بجرم الانتماء الى "داعش" والتحضير لعمل أمني وتصنيع متفجرات، وفق ما ذكرت قناة OTV.

وأضافت ان "الفلسطينيين الأربعة مشتبه بهم بالتخطيط لاغتيال الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته السابقة للبنان".

وأشارت المعلومات لـOTV الى أن الفلسطينيين الاربعة مشتبه بهم بالتخطيط لتسميم خزانات مياه للجيش وبعملية تسميم جماعية في إيطاليا لصالح "داعش"، وأن الفلسطيني "م.ا." المقيم في نهر البارد اعترف بأنه ملقب بـ "ابو عبدالله الاستراتيجي" وبانتمائه الى "داعش".