جورج عطالله جال على محطات قياس تلوث الهواء في البلمند وفيع وكفرحزير: لمتابعة الملف حتى النهاية

A + A -

جال النائب جورج عطالله مع وفد من وزارة البيئة وممثل لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي، وممثل جمعية بلادي خضراء جورج قسطنطين، على محطات قياس تلوث الهواء ونسبة السموم فيه في البلمند وفيع وكفرحزير، بعدما كان أعلن عن "حال استنفار على اعلى المستويات يتابعها مع الجهات كافة في ملف يطاول جميع الناس، وكل شرائح المجتمع الكوراني ويتعرض للثروة البيئية برا وبحر وجوا وزراعة".



وأكد عطالله "متابعة الملف حتى النهاية، وإبعاد هذه الكأس المرة التي يسعى البعض الى ان يتجرعها اهلنا في الكورة، حتى وصل بهم الامر الى حماية مصادر سمومهم بالحراس والمسلحين، كما يحصل في احد المقالع التي تنهش جسد الكورة الخضراء".