كنعان والجلسات الثلاث الاسبوع المقبل

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تتابع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في جلسة تعقدها الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، مناقشة الوضع المالي والسياسة المالية للمرحلة المقبلة مع وزير المال علي حسن خليل.

وعند الثانية عشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء ٢ تشرين الاول، تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب كنعان لمتابعة درس إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

وتعقد لجنة المال جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء الواقع فيه 3/10/2018، وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).