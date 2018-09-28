مصادر بيت الوسط: التواصل بين الرئيس المكلّف والرئيس عون مستمر

A + A -

لم تنقطع الإتصالات على محاور تأليف الحكومة في بيت الوسط بحسب ما كشفت صحيفة "البناء" حيث يجري الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالات ولقاءات وسط تكتم شديد على تفاصيل التفاوض حرصاً على نجاح المساعي لتذليل العقد. وقالت مصادر بيت الوسط في حديث للصحيفة إن "التواصل والتشاور بين الرئيسين الحريري وعون مستمر إن كان عبر الهاتف أو من خلال وسطاء يزورون بعبدا بين الحين والآخر"؟.

وأوضحت أن "المشاورات التي يجريها الحريري تهدف إلى الوصول إلى مخارج للعقد القائمة تمهيداً لوضع صيغة معدلة عن صيغته السابقة، على أن يزور الرئيس عون في بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهائه من وضع المسودة الحكومية". وأشارت إلى أن لا عقد خارجية أمام التأليف بل العقد موجودة في الداخل مستبعدة أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمثيل المعارضة السنية.