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اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 28-09-2018

28
SEPTEMBER
2018
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الجمهورية

تلقت مديرية عامة في الدولة خمسين ألف طلب إلى دورة رتباء منهم نسبة كبيرة من الجامعيين ما اعتبر مؤشراً على تفاقم أزمة البطالة في لبنان.

يقول وزير في مجالسه الخاصة إن الللبنانيين لن يقتنعوا بضرورة التقشف إلّا بعد وقوع المصيبة وفرض مؤسسات مالية دولية الوصاية على لبنان.

يدور في كواليس كوادر أحد الأحزاب المسيحية أن مرجعاً بارزاً ينوي زيارة دولة إقليمية فور تشكيل الحكومة.

البناء

كواليس
قالت مصادر متابعة لموقف إيران من إغلاق مضيق هرمز انّ «لوبي» أوروبياً صينياً هندياً روسياً يعمل على ترتيبات تستبق نهاية الشهر المقبل بطمأنة إيران إلى أنّ مبيعاتها النفطية لن تتأثر وأنّ حصولها على عائدات هذه المبيعات لن يتأثر أيضاً عبر آليات يقوم الرباعي الروسي الصيني الهندي الأوروبي بدراستها بجدية، وقالت المصادر إنّ إيران وعدت الرباعي بعدم إغلاق مضيق هرمز إذا تحققت الغاية المرجوة وهي ضمان مبيعات النفط وعائداتها

اللواء

غمز
موظف كبير، اعتاد على إبداء رأي متفائل بصورة دائمة، ابتعد عن هذا الجو لدى الكلام حول الوضع المالي!

لغز
يعتقد خبراء أن الرسالة في ما خصَّ موظف مصرفي كبير، أتت نتائجها في غير اتجاه!

همس
وصلت تقارير من نيويورك إلى بيروت، تتحدث عن محاولة قوية تجري لاحتواء تداعيات إسقاط الطائرة الروسية في بحر اللاذقية.

المستقبل

يقال


إنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اصطحب معه إلى نيويورك المسؤولين الروسيين المكلّفين متابعة ملف عودة النازحين السوريين لتسويق مبادرة موسكو في أروقة الأمم المتحدة وسط استمرار المعارضة الأميركية - الأوروبية لفصل العودة عن الحل السياسي.

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