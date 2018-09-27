living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف صعد الأمير محمد... وماذا كان يفعل "سرا" في غياب الملك سلمان

27
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت وكالة "رويترز" تفاصيل صعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ومضيه قدما في الطريق إلى العرش، الذي لم يعد يفصله عنه سوى خطوة واحدة.

وقالت الوكالة إنه عندما ارتقى الملك سلمان (79 عاما) عرش المملكة كانت المشروعات التي صدرت تكليفات بها في سنوات الرخاء الاقتصادي، قد أصبحت عبئا ومنها مركز الرياض المالي ومطار جديد في جدة ومدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر.
وسرعان ما عين الملك سلمان الأمير محمد، الذي كان شخصية غير معروفة من قبل بين أبنائه، وليا لولي العهد، كما تولى الأمير الشاب الإشراف على ملفي الاقتصاد والدفاع، بحسب الوكالة.

قال دبلوماسي غربي سابق إن الأمير محمد كان أثناء سنوات المراهقة يواظب بانتظام على حضور الاجتماعات مع والده الذي كان آنذاك أمير منطقة الرياض، لكنه لم يترك انطباعا يذكر على من حوله.

وقال مستشار غربي إنه كان "فطنا صعب المراس يفهم عقلية المواطن السعودي العادي".

وفي حين كان أمراء آخرون يسافرون إلى الخارج بقي الأمير محمد في السعودية، وحصل على شهادة جامعية في القانون واستثمر أموالا في سوق الأوراق المالية بالرياض.

وقال الدبلوماسي الغربي السابق إنه عندما أصبح سلمان ملكا، كان الأمير الشاب يحضر اجتماعات مع مسؤولين أجانب ويتواصل سرا مع والده من خلال جهاز "آيباد".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية سلطت الضوء على رحلة محمد بن سلمان للوصول إلى مكانة جعلته القائد الفعلي للمملكة.

وفي تقريرها الذي جاء بعنوان "ولي العهد الشاب الذي يقود السعودية"، رصدت مراحل صعود ابن سلمان، ليصبح القائد الفعلي.

ووصف التقرير ولي العهد السعودي بأنه أقوى شاب في الشرق الأوسط.

ويقول التقرير إن ولي العهد، لم ينتظر دوره لتولي مقاليد الحكم في السعودية، لإحداث تغييرات جذرية في بلاده.

يقول غلين غاري، رئيس مكتب بلومبرغ في المملكة العربية السعودية:

لقد كان إلى جانب والده منذ طفولته، لذلك فهو يفهم كيف تسير الأمور في العائلة المالكة، من كتاب العائلة الداخلي.

ففي 2015 تولى والده الحكم في السعودية، ومنح نجله المفضل، سلطات غير مسبوقة، في الحكومة. وبعدها أصبح ولي العهد يعرف بلقب "السيد كل شيء".
يقول كراي: "هذا الرجل يعرف نفسه بأنه قائد الدولة على الرغم من أن والده لا يزال في سدة الحكم".

ولقد نأى ولي العهد، البالغ من العمر 32 عام، بنفسه عن الإسلام المتشدد من خلال عدد من الإصلاحات التي جاء على رأسها إصلاحات تتعلق بالمرأة. كما بدأ في تغيير سياسة بلاده في الاعتماد على النفط، بحسب بلومبيرغ.

وتطرق التقرير أيضا إلى الإصلاحات التي بدأ بها ولي العهد، بداية من الإصلاحات الاقتصادية، مرورا بفرض ضرائب جديدة، فضلا عن حملته ضد الأمراء ورجال الأعمال السعوديين

المصدر: سبوتنيك

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout