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الى بيروت يَعود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة ، بَعدما سَدَّد مواقِف مُتقدمة في مرمى المُجتمع الدولي ... وبِعودة الرئيس عون سَتتكثف حركة الاتصالات الحكومية التي لم تَتوقف في الايام الماضية وفق ما سبق لل otv ان كَشفت وهي شَهِدت اليوم جَولة جديدة مِحورها الاساس عِقدة القوات اللبنانية .

وفي هذا السياق زَار رئيس القوات سمير جعجع بيت الوسط للاِستماع الى الجديد الذي يَحمله الرئيس المُكلّف من دون ان يَرشَح مَوقِف قواتي واضح في هذا الشأن .

يَعلم الحريري جيّدا ان الوقت بَدأ يضيق ، ويَعلم ايضا ان تشكيل الحكومة لن يكونَ الا وِفق مُلاحظات الرئيس عون وانطلاقا من هنا فأِن اي طرح سيَحمله الى بعبدا قريبا يقول مُتابعون سيُشكل خَرقاً في جمود الازمة وسيحمِل تقدُما .

وفي الانتظار وبعد تهدئة وزير الصحة التي وصلت الى حدِ التراجع ، سار نائب التنمية والتحرير ياسين جابر على نفسِ الخُطى مُهادنا وزير الطاقة الذي يَطل عبر ال otv في سياق نشرتنا.

اَجواء التهدئة هذه التي اتَت بعد عاصفة الاِشاعات والتهويل تُوحي وكأن الايجابيات في طريِقها الينا، علماً انه وفي قراءةٍ بسيطة لواقِع المنطقة المُتأزم يَستَشِف المُحللون افُقا مَسدودا الا اذا حَيّد المُعطلون انفُسهم عن صراعات الخارج وعادوا الى الوطن ليُنقذوا كل الوطن !