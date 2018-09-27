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خطاب الرئيس شامل وتاريخيّ ومقاوم بامتياز

بقلم جورج عبيد

حمل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون صليب المشرق ولبنان من ضمنه إلى الأمم المتحدة، ورفعه أمام رؤساء الأمم شاهدًا لحقّ نازف، فدم الحقّ هنا ضياء جديد. أخذنا في كلمته البليغة والدقيقة في آن، المنحوتة بإتقان بديع، والمنسوجة ببلاغة عميقة، إلى رؤية خلاّقة سكبها بقوالب استراتيجيّة من دون أن تخلو البتّة من التحديدات العلميّة، وقد استنبطها فخامته من أرض الواقع، تاركًا للمشاركين بأعمال الجمعيّة أن يغوصوا في أعماقها ويكتشفوا ظلم الآحادية المهيمنة بصلف وجنون.

من المفيد القول في هذا المقام، بأنّ مضمون الخطاب، المسبوك بإحكام والمفنّد بدوره لحقائق لا تزال راسخة في الذاكرة اللبنانيّة، وإن حاول بعضهم طمرها بتراب النسيان عمدًا، واستخراج ما هو زور، لم يكن بعيدًا عن رؤية سماحة السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، المنبثّة على جه التحديد في خطابه ليلة العاشر من محرّم. ذلك أنّ المصطلحات Terminology بين الخطابين، وبما حوته من دلالات منصهرة فيما بينها أكّدت عمقّ التضامن المتين والأخّاذ. فقبل أن يلفظ فخامته خطابه أدلى بحديث لمجلّة لو فيغارو الفرنسيّة وفي نيويورك بالذات، قال فيه: "إن الضغوط الدولية ضد حزب الله ليست جديدة، وهي ترتفع. وبعض الاطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب لأنه هزم اسرائيل في العام 1993، ومن ثم في العام 1996، وبصورة خاصة في العام 2006. ان القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل اكثر من ثلث الشعب اللبناني. وللأسف فإن بعض الرأي العام الاجنبي مصّمم على جعله عدوا." ثمّ أكمل في حديثه قائلاً: "إن البعض يدين تدخله في الحرب ضد داعش والنصرة في سوريا. غير ان الوقائع هنا هي ان الإرهابيين كانوا يهاجمون اراضينا، وحزب الله كان يدافع عنها. والحزب لا يلعب أيّ دور عسكريّ في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع اسرائيل. لقد بات وضع الحزب مرتبطا بمسألة الشرق الاوسط وبحلّ النزاع في سوريا."

إنطلق فخامته من مضمون حديثه في لو فيغارو ليكشف ما تيسّر له من حقائق ارتبطت بمعاني المقاومة سواء في لبنان أو فلسطين، فقال: "من دروس التاريخ، أنّ الظلم يولّد الانفجار، وانتفاء العدالة والكيل بمكيالين يولّدان شعورًا بالنقمة ويغذيّان كل نزعات التطرّف وما تستولده من عنف وإرهاب. وللأسف فإنّ المقاربات السياسيّة الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط لا زالت تفتقر إلى العدالة، وفيها الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي توجد فيها موضع شكّ لدى شعوبنا". في هذا الموضع والموقع، يؤكّد فخامته ما ذهب إليه سماحته بقوله: "عندما نقول أميركا حليف وصديق للبنان ولشعوب المنطقة، أي أنها معك وتقف إلى جانبك ولا تطعنك في ظهرك ولا تجرّك إلى الهاوية..." والمصطلحات حتمًا تتلاقح وتتناضح كما تتماهى. ويعتبر فخامته بأنّ "القضيّة الفلسطينيّة هي خير تجسيد لهذه الصورة، فانعدام العدالة في معالجتها أشعل حروبًا كثيرة في الشرق الأوسط، وأوجد مقاومة لن تنتهي إلاّ بانتفاء الظلم وإحقاق الحقّ." وهذا عينه ما أظهره سماحته بأسئلة طرحها بقوّة وفيها: " هل تقوية إسرائيل هي مصلحة شعوب المنطقة؟ هل أميركا صديقة للشعب الفلسطينيّ وهي التي تحاربه وتحول دون أن يحصل الشعب الفلسطينيّ على دولة بالحدّ الأدنى؟ هل من مصلحة فلسطين أن يعترف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟" وأكمله فخامته في الأمم المتحدة: "لقد صوّت العالم مؤخّرًا في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة ضدّ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وعلى الرغم من التصويتين اللذين عكسا إرادة المجتمع الدوليّ، تمّ نقل بعض السفارات إليها. تلا ذلك إقرار "القوميّة اليهوديّة لدولة إسرائيل"، هذا القانون التهجيريّ القائم على رفض الآخر، يعلن صراحة عن ضرب كلّ مساعي السلام ومشروع الدولتين".

لقد بدا فخامته على صورة العظام الذين رفعوا بوفاء وحرص وكبر قضيّة فلسطين وقضية ما يحاك خلف الحجب لضرب التوازن والاستقرار في منطقة لا تزال تجترّ الثورات والصراعات والصدمات الدمويّة، ولم يجهد المجتمع الدوليّ الذي خاطبه الرئيس أمس لإحلال السلام. ميزة الأمر، بأنّ الرئيس يكمّل دور المسيحيين المشارقة والعرب من موقعه العالي، وبفكره الحصيف في الدفاع عن فلسطين وشعبها ورفض ما سمي بصفقة القرن، واعتبار المقاومة حقًّا شرعيًّا في مواجهة الظلم وإفرازاته. لم تكن فلسطين متروكة وأثبت الرئيس مرّة جديدة أنها محضونة بحبّ المسيحيين وتبنيهم للحقّ. فحقّهم ناصع بوجه مخلّصهم الدامي والمضيء، المولود في بيت لحم، والمنطلق من السامرة والمتجوّل في كفرناحوم والجليل وصولاً إلى تخوم صورة وصيدا إلى أن دخل أورشليم وأسند رأسه على خشبة الصليب وأسلم الروح وقام من بين الأموات. الرئيس مدرك بأنّ إعلان قانون القومية اليهوديّة وإقراره إبطال للمسيحيّة التاريخيّة المنطلقة من هناك نحو أنطاكية وإلى أقصى الأرض كما أكّد أعمال الرسل، وإزهاق للمسيحية الحاليّة والمستقبلية، وقد ضمرت هناك، وأمست على حدّ قول المطران عطالله حنا أدنى من واحد في المئة، ومحاولة لإزهاقها في ساحات المشرق العربيّ، بابتداع القوى التكفيريّة، في العراق وسوريا، وانسيابها نحو الداخل اللبنانيّ، فقط من أجل قمع المسيحيّة بأطروحتها المتكاملة الأطراف والأجزاء، وضرب الإسلام القرآنيّ والتعبير للصديق عماد جوديّة المستشار الرئاسيّ والحكوميّ السابق، وسحق التكامل بينهما الضامن لاستمرار فلسطين والقدس عاصمتها، والضامن لديمومة التعدّد في البلدان المحيطة بها وعلى رأسها لبنان، فيما انغراس القوى التكفيرية في هذا المدى هدف نحو تمزيق العرب إلى أنماط مذهبيّة، وجذب المنطقة من المشرق إلى الخليج إلى صراعات قوميّة (عربيّة-فارسيّة)، فيتم شلّ الامتداد المقاوم نحو فلسطين وإبطال وجودها مع إغلاق وكالة الأنروا، ومع هذا الفعل وكما كشف الرئيس في خطابه، يتمّ إسقاط صفة اللاجئ ودمجه في الدول المحيطة لمحو الهوية الفلسطينيّة وفرض التوطين.

إلى هذا لم تكن القضيّة الفلسطينيّة وحيدة في خطاب الرئيس. لقد أثار كرئيس للجمهورية اللبنانيّة، الواقع اللبنانيّ بقوّة وشدّة بتعداده للانجازات المحقّقة في عهده، كانت الانتخابات المجراة على أساس النسبيّة آخرها مرورًا بالحرب على الإرهاب فوق جرودنا. وقد أمل في خطابه أن تتألف الحكومة اللبنانيّة وفق نتائج هذه الانتخابات كما تفضّل وذكر. غير أنّه وبمعرض خطابه ذكّر كم أن انعكاس أزمات الجوار تثقل عليه كثيرًا لا سيّما مسألة النازحين السوريين، وقد فاق عددهم مليونًا ونصف مليون. أجرى فخامته تقويمًا علميًّا ودقيقًا ومنظّمًا لظاهرة التدفّق مؤكّدًا على تداعياتها بتأثيراتها الخطير اقتصاديًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا وديمغرافيًّا. وواجه المجتمع الدوليّ المطالِب بحسب وثائق الأمم المتحدة باندماج النازحين السوريين في المجتمع اللبنانيّ، بالأرقام حيث أعلن بأن نسبة الجريمة قد تخطت ال30% وبات معدّل البطالة بحدود ال21% ومؤكّدًا بأنّ المسبة الديمغرافية إلى خلل مع ارتفاع الكثافة السكانيّة من 400 إلى 600 في الكيلومتر المربّع الواحد!!! يشاء الرئيس هنا الإشارة وبعمق إلى أن مسألة الاندماج تحوّل النازحين إلى أرقام وأوراق تستخدم سياسيًّا وتجعل من لبنان ممرًّا ومستقرًّا لكلّ مؤامرة أو حراك يستهدفان سوريا في مراحل مقبلة وفي وهذا لن يسمح به لبنان. لقد كشف فخامتنه، بأنّ لبنان بين خطيرين مؤثرّين بعمق على كيانته وكينونة وديمومة هذا الكيان، وهما خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين مما يبطل وجود القضيّة الفلسطينيّة في التاريخ الحديث وانعطافه نحو المستقبل، وخطر دمج النازحين السوريين (أي توطينهم)، ممّا يعرّض لبنان لمشاكل وخيمة، والدستور اللبنانيّ نابذ ولافظ لأي توطين ممكن كما جاء في مقدمته.

أعلن الرئيس جهارًا بأنّ لبنان لا يستطيع انتظار الحلّ السياسيّ أو التسوية السياسيّة سواء كانت قريبة أو بعيدة، فثمّة مناطق آمنة تم تحريرها من قبل الجيش السوريّ، وتأكّد بأن 90% من الأراضي السوريّة قد تحررت في المطلق، فعلام استبقاء النازحين السوريين في لبنان، وما هو المغزى والمعنى؟ لقد فضح الرئيس بمرافعته، وقد عدّت تاريخية بكلّ ما للكلمة من معنى مآرب المجتمع الدوليّ ومثالبه تجاه لبنان والمنطقة. ذلك أن هذا المجتمع لا يريد حلاًّ جذريًّا بالكامل لهذه المسألة بل يعمل مع الإدارة الأميركيّة والسعودية وإسرائيل من أجل تحويل النازحين إلى ورقة ضغط في سوريا واللاجئين الفلسطينيين مع إغلاق وكالة الأونروا إلى ورقة مجوّفة من حقّ العودة إلى فلسطين. وعلى هذا فقد أكّد فخامته ثابتتين:

1-الثابتة الأولى: "أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حقّ العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين إلى أرضهم، والرافض كلّ مماطلة أو مقايضة في هذا الملفّ الكيانيّ، أو ربطه بحلّ سياسيّ غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعًا لأي مشروع توطين سواء لنازح أو لللاجئ." مرحبًا بالمبادرة الروسيّة.

2-الثابتة الثانية: نشر ثقافة السلام، ولبنان بتنوعّه الفريد والبديع هو المثل والمثال لجعله مركزًا كبيرًا لنشر هذه الرؤية في مواجهة الآحاديات الدينية المتجلببة بقوميان نابذة لكلّ آخر كما يحدث في إسرائيل. "فطريق الخلاص هي في التلاقي والحوار ونبذ لغة العنف وتطبيق العدالة بين الشعوب، وهي وحدها تعيد إلى مجتمعاتنا الاستقرار والأمان وتحقّق التنمية المستدامة التي تبقى المرتجى".

يبقى القول بأن خطابه تاريخيّ بامتياز، لقد ثبّت امام الأمم صليب المشرق. ورجاؤه أن لا يكون جزءًا من غابة عدمية وعادمة الوجود، يابسة في أرض ظامئة وقاحلة، وفي ظل ليل حالك، بل أن يكون صليب قيامة يضيء على العالم بنور الحقّ والخير والجمل ويحمل إليهم بشرى الخلاص والسلام.