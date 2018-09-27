درغام: إنجاز الأمن العام جنب البلد كارثة حقيقية

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أولم النائب أسعد درغام على شرف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول في مطعم الغرين لاند ـ عدبل ، بحضور النائب السابق عبدالله حنا، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، رئيس إتحاد بلديات الجومة الأستاذ فادي بربر، منسق التيار في عكار الدكتور كلود اسكندر، المنسق السابق طوني عاصي، وأعضاء الهيئة السابقة وعدد من المحازبين.

وكان اللقاء مناسبة للتداول بشؤون التيار الداخلية والتنظيمية.

وأشاد درغام هل هامش اللقاء ب"العملية النوعية التي نفذتها المديرية العامة للأمن العام لجهة توقيف أحد أخطر الارهابيين في تنظيم داعش الذي كان ينوي دس السم في المياه التي يتزود منها الجيش اللبناني، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين". مؤكدا "أن هذا الانجاز جنب البلد كارثة حقيقية، ويضاف الى سلسلة انجازات الأمن العام التي يفخر بها لبنان".