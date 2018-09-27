living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا لو حدث مكروه لرئيس الجمهورية؟ القائد الاعلى للقوات المسلحة؟ (الصحافية سنا كجك)

27
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

موقف حر - بقلم الصحافية سنا كجك


ماذا لو حدث مكروه لرئيس الجمهورية؟؟ القائد الاعلى للقوات المسلحة؟ هل نستطيع القول ان لبنان نجا من كارثة كان يمكن ان تقع؟؟

اجل ربما كنّا على موعد مع »مصيبة« كبرى بعدما كُشف امن الرئيس العماد ميشال عون!!


لن اناقش التجاذبات التي حصلت امس في مطار بيروت بين الاجهزة الامنية، ولكنني سأطرح اسئلة عدة:

ما هي مصلحة مُسرب لائحة الركاب (ManiFest) للوفد المرافق لرئيس الجمهورية؟ الذي غادر منذ ايام الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، والتي كان للرئيس كلمة القاها امس رفعت اسم لبنان عالياً...

هل بمحض المصادفة تم تسريب اسماء اللائحة؟؟ إن هكذا امر يتعلق بأمن رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة ليس مُصادفة ولا تسريب بريء!!

ويمن يضمن لنا ان تلك الاسماء التي كُشف عنها، وبالتالي عن موعد الرحلة ومغادرتها، لم ترسل كل هذه المعلومات الى جهات معادية للبنان؟؟

قيل ان احد الاجهزة الامنية يحقق في الموضوع وتوصل الى الشخص الذي سرّب لائحة الركاب وموعد طائرة الرئيس... جيد جداً، ولكن يجب ان تتخذ الاجراءات الامنية بأعلى مستوياتها عندما يتعلق الموضوع بالرؤساء وان لا يكون هناك اي تهاون، واولئك الركاب الذين انتظروا لساعات تُرى لم يشاهدوا من الامر الا »العجقة« في المطار؟؟

اكد رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت ان الحرس الجمهوري يطلب دائماً طائرة احتياط في كل رحلة لرئاسة الجمهورية، اذاً لا علاقة بما حدث بطائرة الرئيس العماد عون!

رئيس البلاد الذي تشهد له مواقفه المشرفة يجب ان لا يكون عرضةً لاي تهديد ينتج عنه اهمال او تسريب! فالمتربصون بلبنان وامنه كثر ولا يجب ان يقدم اليهم عن غير قصد او تعمد اي معلومات قد تنال من امن الرئيس! هناك جهات معادية للبنان كالاسرائيلي والارهابي يقلقهما مواقف رئيس الجمهورية واتخاذه القرارات التي تحمي شعبه من اي اعتداء، فهو الرئيس العنيد، المحق، الذي لا يتنازل عن حقوق وطنه، ولا يخاف، ولا يستسلم..

هذا هو تاريخه الوطنيّ فكيف لن يهابه العدو والخصم وحتى الصديق؟؟

إن ذاك الخرق الامني الكبير يجب ان لا يتكرر والسرّية للرحلات الرسمية يجب ان تكون في اولويات جهاز امن المطار.

ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الفعل الذي لولا العناية الالهية لا ندري ما كان حالنا عليه الآن!

فكما سبق وقلنا، الحاقدون والاعداء عيونهم شاخصة باتجاه لبنان ورئيسه الجريء الذي يتحدى ويواجه وبإنتظار ما ستؤول اليه التطورات في ما خص موضوع التسريب، والتي نأمل ان تكشف كل ملابساته، نتمنى لرئيس البلاد العماد ميشال عون العودة ووفده المرافق له بألف سلامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout