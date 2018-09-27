شركة أي بي تي نظمت اللّقاء السنوي لمالكي محطات وقود أي بي تي تحت عنوان "نحو الاستدامة في محطات المحروقات" بحضور وزير الطاقة

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نظمت شركة أي بي تي بحضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل المدير اللّقاء السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان تحت عنوان :" نحو الاستدامة في محطات المحروقات" ضمن منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة وذلك في 27 أيلول 2018، في فندق لو رويال – ضبيه.





حضر اللّقاء المدير العام للنفط في لبنان المهندسة أورور الفغالي، ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري، ومالكي محطات أي بي تي في مختلف المناطق اللبنانية، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة أي بي تي ميشال عيسى وأعضاء المجلس ومدراء الأقسام، يهدف إلى إشراك مالكي محطات أي بي تي المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية باستراتيجية الشركة لإدارة الطاقة والبيئة في محطاتها.





هذا اللقاء شكل فرصة لتكشف أي بي تي من خلاله عن رؤيتها للمحطة المستقبلية المستدامة والصديقة للبيئة والتي ستترجم قريباً بمحطة نموذجية متطوّرة تطلقها الشركة لأوّل مرّة في لبنان.



الوزير سيزار أبي خليل أكد دعمه للمبادرات الفردية في مجال الطاقة التي من شأنها حماية البيئة لاسيما وأن العالم يسير نحو هذا الاتجاه مثنيا على جهود أي بي تي الدائمة في هذا المجال.



المهندسة أورور فغالي القت كلمة في هذا اللقاء شددت فيها على:" ناشدت المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي وضمن فعاليات منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة (IBEF-2018) المنعقد في أوتيل لو رويال ضبيه في كلمة لها في لقاء مع مالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان القطاع الخاص لاستعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتوليد الكهرباء في محطات التوزيع .

وكانت المديرية العامة للنفط قد طلبت إلى اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) إعداد دراسة الجدوى الفنية الإقتصادية لإمكانية إستخدام الأنظمة الكهرضوئية لتوفير كلفة الطاقة الكهربائية لمحطات توزيع المحروقات السائلة في لبنان وللحد من تلوث الهواء والاحترار العالمي ومكافحة مشكلة التصحر.

وختمت كلمتها بتفاؤلها أن يؤدي هذا إلى صدمة إيجابية ويرفع مستوى الوعي لدى المواطن للاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة وأملت أن تحمل السنوات القادمة إلى لبنان طاقة متجددة أكثر وكلفة إنتاج كهرباء أقل وتلوث أقل مع دخوله مرحلة جديدة من خلال إستخراج الغاز واستعماله في كل القطاعات واعتماده أكثر على الطاقة المتجددة .



من جهته نوه المهندس بيار خوري بخطوة أي بي تي هذه وبرؤيتها المستقبلية لتكون الشركة السباقة في اطلاق هذه المحطة النموذجية الصديقة للبيئة.



أما المدير التجاري لشركة أي بي تي السيد زخيا عيسى فأكد حرص أي بي تي على مبدأ إبقاء المحطات نظيفة آمنة وعصرية من خلال تقديم لزبائنها أفضل الخدمات وأجود المنتجات.



كما كانت كلمة لرئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى أشار فيها الى أن أي بي تي ماضية في استراتيجية الاستدامة والممارسة المسؤولة للأعمال، بحيث تكاد تشكّل مثالا" ونموذجا" يحتذى به في أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية، وكيفية توظيف قدراته وإمكاناته خدمة للقضايا البيئية والاجتماعية والتنموية.





ختاما أعلنت أسماء المحطات التي فازت في مسابقة الريادة والتميّز لعام 2017-2018 التي تنظّمها أي بي تي سنوياً، وتسلم كل من المهندسة فغالي والمهندس بيار خوري دروعا تقديرية.