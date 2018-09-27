سفير دولة يسأل المشنوق عن.. "إشكال المطار"!

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استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، في زيارة تعارف بعد تسلّم الأخير منصبه الجديد.

وأكّد رامبلينغ استمرار التزام بريطانيا بكلّ المشاريع المشتركة مع وزارة الداخلية، خصوصاً دعم قوى الأمن الداخلي، واستمرار دعم البلديات اللبنانية التي تستضيف نازحين سوريين.



في المقابل، شكر المشنوق الدعم البريطاني للداخلية وأجهزتها، خصوصاً لقوى الأمن الداخلي، وثمّن الجهود البريطانية في المشاركة بإنتاج الخطة الخمسية لهذه المؤسسة.



وقد سأل رامبلينغ عن الإشكال الذي جرى في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، فأكّد المشنوق أنّ الإشكال انتهى وأنّ هناك تحقيقاً عسكرياً شفّافاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



وشدّد المشنوق أمام ضيفه على تعاون وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في تأمين المعدّات الأمنية للمطار، والتي تم إنجاز الجزء الأكبر منها، ويجري العمل على متابعة الاحتياجات الباقية.