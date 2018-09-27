قدامى القوات: كان الاحرى بكل المنتقدين انتظار عودة الرئيس عوض شن حملات مسعورة لا اساس لها

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صدر عن هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية البيان التالي :

تستغرب الهيئة هذا الفلتان غير المسبوق من سياسيين واعلاميين بشكل خاص في التعرض الشخصي والتجريح برئيس الجمهورية على خلفية سفره الى نيويورك ، وما حصل من خلل في تسيير الطائرة في شركة الميدل ايست ، وكان الاحرى بكل المنتقدين انتظار عودة الرئيس عوض شن حملات مسعورة لا اساس لها .

تطلب الهيئة فتح تحقيق بكل ما يحكى ويقال عن مخالفات يقوم بها رئيس مجلس الادارة ويستفيد منها سياسيون واعلاميون وغيرهم ، ما يشكل فضائح مالية يجب كشفها بكاملها امام الرأي العام .