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اجتماع انمائي بين درويش ومستشاري رئيس الجمهورية ووزير الطاقة

27
SEPTEMBER
2018
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اجتمع رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة، مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس انطون سعيد ومستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود.

في بداية اللقاء وجّه درويش التحية الى فخامة رئيس العماد ميشال عون لإهتمامه الدائم بالمنطقة، وحيّا مواقفه في الأمم المتحدة المتعلقة بالنازحين السوريين، وهو يعكس تطلعات اللبنانيين جميعاً.

وتطرق المجتمعون الى مواضيع انمائية حياتية تهم البقاعيين والزحليين، وبشكل خاص موضوع الكهرباء، فأكد درويش ان الأولوية تبقى لإستمرار التغذية بالكهرباء على مدار الساعة، واتفق على عقد اجتماع قريب مع المعنيين لمتابعة الموضوع. كما تطرق الإجتماع الى موضوع نهر الليطاني ورفع التلوث عنه وحل مشكلة الإستملاكات على ضفافه ، ومواضيع الصرف الصحي، الريّ، مؤسسة مياه البقاع، الجامعة اللبنانية والنازحين السوريين.

وكان بحث مطوّل بموضوع الطرقات التي تصل البقاع بالعاصمة بيروت ولا سيما طرقات ضهر البيدر، و زحلة – ضهور الشوير، والأوتستراد العربي وضرورة الإسراع بتنفيذه، وتنفيذ طرقات جديدة تلربط المناطق البقاعية ببعضها البعض.

واتفق المجتمعون على متابعة الإجتماعات لتحقيق الغاية المرجوة منها.   

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