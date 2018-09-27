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سأدعو الى اجتماع الاسبوع المقبل .. كنعان: قانون الاسكان يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية وهو غير مرتبط بتشكيل الحكومة

27
SEPTEMBER
2018
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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان لا عائق امام نشر قانون فتح اعتماد بقيمة ١٠٠ مليار ليرة لدعم فوائد الاسكان في الجريدة الرسمية من دون الحاجة الى حكومة جديدة.

 

وقال كنعان في حديث الى اذاعة صوت لبنان ٩٣،٣ " عندما يصدر قانون عن المجلس النيابي يصبح نافذاً عند نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. والاشكالية المطروحة كانت هل يحق لرئيس حكومة تصريف الاعمال التوقيع على القانون؟".


اضاف " من المفترض ان نكون قد تجاوزنا هذه الاشكالية في ضوء سوابق واجتهادات عدة، وبالتالي لا عائق امام نشر القانون في الجريدة الرسمية من دون الحاجة لانتظار الحكومة الجديدة".

 

ولفت كنعان الى ان "ال١٠٠ مليار التي اقرت هي لدعم الفوائد وستغطي الطلبات المستوفية للشروط على مدى سنة، اما قبول طلبات أخرى بعد هذه السنة فيفترض وجود سياسة اسكانية تضعها الحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المال".

 

واوضح كنعان ان "آلية التطبيق ستكون مدار بحث خلال الاسابيع المقبلة بين وزارة المال ولجنة المال ومصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، وسأدعو الى اجتماع لهذا الغرض الاسبوع المقبل".

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