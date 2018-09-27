فضيحة جديدة في المطار: تدفق فيول من طائرة على الأرض!

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غرّد الممثل بيتر سمعان عبر حسابه الخاص على تويتر كاتبا "في المطار: نزلونا من الطيارة لأنوا عبوّا كتير فيول والاساطر ما تحملوا الكمية فكبتن عالأرض !!! فضيحة أخرى في بلدنا..."

موقع "الجديد" تواصل مع سمعان على تويتر، فأشار إلى ان "رحلة طيران الشرق الاوسط المتوجهة الى مدريد تأخرت ساعة ونصف بسبب ضخ كمية كبيرة من الفيول، ما تسبب بتدفق الفائض من الفيول الى ارض المطار، وقد تسبب الأمر بإنزال الركاب من الطائرة".

ولفت سمعان الى أن الدفاع المدني عمل على تنظيف ارض المطار قبل ان تقلع الرحلة.

"الجديد" تواصلت مع مطار بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط الّا انها لم تتلقَ جواباً حتى الساعة عن ما حصل.