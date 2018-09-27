هذا هو تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

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أصدر الأمين العام ل‍مجلس الوزراء فؤاد فليفل مذكرة تتعلّق بانتهاء العمل بالتوقـيت الصيفي، مذكراً بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27 - 28 تشرين الأوّل.



وفي ما يلي نص المذكرة: "عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام.



يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27 - 28 تشرين الأوّل تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".