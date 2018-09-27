بالصورة - إعلامية لبنانية: تعجبني ثقة جبران باسيل بنفسه

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كتبت الاعلامية روزانا رمال على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

"تعجبني ثقة جبران باسيل بنفسه، هو لا يبالي بجدالات احد، هذا الرجل يعمل كثيرا بغض النظر عن الموقف السياسي و انا لا اطرح هنا موقفا سياسيا و لا انتمي للتيار الوطني الحر ، لكنه يركز على (عقله) بدل اذنيه.. ما رايكم ان تحذوا حذوه، عليكم باستخدام العقل فهو وصفة لا شك مفيدة... أرى انه سينجح اكثر مع إزدياد الهجوم عليه و خصومه هم الدافع الأكبر في ذلك..باسيل محظوظ بخصوم انفعاليين.. يدفعونه الى اقصى ما عنده في الممارسة السياسية.. و هو بالمقابل يتجاهلهم بشكل كامل يسافر يذهب يجيء نشاط مستمر و اجتماعات مكثفة و هم في كسل مستمر، و تغريد مستمر. نحن كصحافة نراقب و نعرف الفوارق لا نحتاج للفت نظر من احد.. (من جد وجد) حتى و لو امن بفكرة او ايديولوجيا من بلاد الامازون. انتبهوا لتقدم باسيل محليا و دوليا اثناء انشغالاتكم بتوصيفه و مراقبته...."