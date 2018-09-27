أعمال مخلة بالآداب العامة وبالنظام العام في الاشرفية!

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بعد ان كثرت شكاوى المواطنين القاطنين في الاشرفية من الفوضى العارمة في طريقة اشغال الأبنية المترهلة من قبل عمال وعاملات اجانب وسوريين حيث بلغ عدد قاطني الغرفة الواحدة احيانا عشرة أشخاص وما نتج عن ذلك من اعمال مخلة بالآداب العامة وبالنظام العام وبعد ان كانت ال OTV اول من اثار الموضوع أطلقت بلدية بيروت تحت إشراف محافظ العاصمة القاضي زياد شبيب وتعليماته، مسحاً ميدانياً دقيقاً لمعرفة هوية الأشخاص اللبنانيين الذين قاموا باستثمار هذه الأبنية بشكل غير اخلاقي ولا قانوني كما بدأت التدقيق بمدى صلاحية هذه الأبنية للسكن ومدى خطورتها على شاغليها.