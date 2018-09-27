living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أتين إلى لبنان للدعارة.. إليكم ما حصل!

27
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كاتيا توا


حزمت فتيات روسيات وأوكرانيات أمتعتهن، هنّ تركن بلادهنّ وقدمن إلى لبنان بهدف«العمل» و«كسب لقمة العيش»، لكنّ عدداً منهنّ قد تعرض لعملية سرقة من قبل «الزبون» نفسه الذي كان يدفع «اجرة» الليلة بيده اليمنى ويسرقها بيده اليسرى.

 

في مجريات هذه القضية، أن مجموعة من الفتيات الروسيات والأوكرانيات أتين إلى لبنان بهدف ممارسة الدعارة، ومكثن في عدد من الفنادق في بيروت.

 

كان المدعى عليه ي.ع. (29 عاماً) قد دأب على التواصل مع رقم هاتف روسي، بهدف تنسيق مواعيد له لممارسة الجنس مع تلك الفتيات. وبالفعل، وبعد تحديد موعد له، توجه إلى أحد الفنادق لممارسة الجنس مع الروسية إ.ب. وعندما دخل غرفتها، حاول سرقة أموالها إلا أنها استطاعت الإفلات منه واستدعت أمن الفندق، علماً أنه سبق للمدعى عليه المذكور أن مارس الجنس مع الروسية غ.م. في فندق آخر في بيروت ودفع لها «أجرتها» مبلغ مئتي دولار أميركي، وبعد«الانتهاء» عمد إلى سلبها أموالها.

 

وبسبب ممارسات المدعى عليه هذه، عمد صاحب الرقم الاجنبي المشغّل للفتيات، إلى تعميم صورته على جميع الفتيات بهدف تنبيههن من خطره عليهن، وقد قامت الفتيات بالتمنع عن الإجابة على رسائل المدعى عليه الذي كان يرسلها إلى هواتفهن الخاصة.

 

وفي ضوء ما «تعرض» له المدعى عليه، بادر إلى «إغراء» المدعى عليه ع.م. عبر دعوته إلى ممارسة الجنس مع إحدى الروسيات «على حسابو»، وأخبره أن صاحب الرقم المشغّل للفتيات لا يجيب على رسائله وطلب من ع.م. أن يتواصل معه. وبالفعل تم التواصل بين المشغّل و«الزبون» الجديد وتحديد موعد له مع إحدى الفتيات، إلا أن ع.م. ولدى وصوله أمام الفندق عاد أدراجه وغادر.

 

وبالتحقيق مع المدعى عليه ي.ع. أنكر بما نسب إليه لجهة السرقة، كما تراجع عن اعترافاته الأولية.

 

واعتبر قاضي التحقيق في بيروت في قرار ظني أصدره في القضية، أن المدعى عليه ي.ع. قد أقدم على سرقة ومحاولة سرقة أموال الفتيات الأجنبيات، فيما لم يثبت تدخل المدعى عليه الثاني ع.م. بالسرقة فيقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل.

 

وأحيل المدعى عليه ي.ع. أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة طالباً له عقوبة السجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات، وردّ طلب إخلاء سبيله.

 

المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout