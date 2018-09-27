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روحاني: سنبقى في سوريا طالما دمشق تحتاجنا

27
SEPTEMBER
2018
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستبقي وجودها العسكري في سوريا طالما تحتاجها السلطات السورية.

 

جاء هذا التصريح لروحاني في سياق مؤتمر صحفي أجراه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، وقال: "سيستمر وجودنا في سوريا ما دامت السلطات السورية في حاجة لذلك".

 

وجدد الرئيس الإيراني تأكيده على أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في هذا البلد.

 

وأبدى روحاني رضاه عن تحقيق إنجازات في محاربة الإرهاب في سوريا، مؤكدا أن التعاون مع روسيا وتركيا أفضى إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب والمنطقة عموما.

 

وعبر روحاني عن أمله بأن تنطلق العملية السياسية في سوريا ويتم اعتماد دستور جديد واختيار حكومة جديدة في أقرب وقت.

 

ومجيبا عن سؤال حول بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة وتنحيته، قال روحاني إن القرار بشأن مصير الأسد في أيدي الشعب السوري الذي سيعبر عن إرادته عبر الانتخابات.

روسيا اليوم
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