الليرة مستقرة.. وستبقى

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على دارج عادة زجّ الاقتصاد ضمن إطار «عدة الشغل» المعمول بها من أجل ممارسة الضغوط لفرض واقع ما عند كل مطب أو استحقاق سياسي يواجهه لبنان، يتلمّس اللبنانيون اليوم محاولات يائسة لاستخدام وضع الليرة وثباتها في المناكفات السياسية في سياق حملة مركّزة مكشوفة تستهدف النيل من ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية ومحاولة ضرب الليرة والسعي إلى خفض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي، وصولاً إلى التشكيك في جدوى السياسة النقدية وبرمزها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وإطلاق شائعات حول استقالته أو حتى صحته.

وبينما بات مصير «الليرة» هاجساً يقضّ مضاجع اللبنانيين اليوم تحت وطأة تصريحات جهات غير مسؤولة تطلق مواقف من هنا ومن هناك، إما عن غير دراية بتداعيات ما تقوله على لبنان واللبنانيين، وإما عن يقين بما ستحمله من ردود فعل وانعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي العام، يسارع خبراء اقتصاديون في المقابل إلى إعادة تصويب الأمور ووضعها في نصابها الدقيق عبر توضيح الفارق بين الوضع النقدي المتين والوضع الاقتصادي الحرج والمُرجَّح للتفاقم إن لم يُصر إلى القيام بإصلاحات تعيد تصحيح الوضع المالي من خلال معالجة ضبط العجز المتفاقم وترشيد الإنفاق ووضع الدين العام الى الناتج المحلي على منحى تراجعي.

وتعتمد الحملة المبرمجة التي تستهدف العملة الوطنية على السعي إلى الخلط بين ثلاثة مجالات، هي الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع النقدي، في محاولة ملتوية لإلقاء الضوء على التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان وتحويلها إلى صعوبات نقدية غير موجودة أصلاً. لكن الحقيقة ان هذه المجالات مختلفة في مفاهيمها. فالوضع الاقتصادي هو ذلك الذي يرتبط بالنشاط الاقتصادي وبمعدلات النمو والبطالة والفقر وغيرها من المؤشرات، وهو «صعب للغاية اليوم من دون أدنى شك»، كما يقول الخبير الاقتصادي رئيس قسم الأبحاث في بنك «بلوم إنفست» مروان ميخايل لـ«المستقبل». أما الوضع المالي فهو كل ما يتعلق بالمالية العامة، أي العجز في الموازنة والدين العام، وهو «دقيق جداً» بسبب الاستمرار في ارتفاع العجز في الموازنة وبالتالي ارتفاع الدين العام. فيما الوضع النقدي هو كل ما يرتبط بثبات سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو «من دون أدنى شك، مستقر»، تؤكده سلسلة مؤشرات منها التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، التأكيد الدولي المستمر على الثقة بقدرة الاقتصاد اللبناني على تسجيل نمو في الأشهر والسنوات المقبلة، الاحتياطي المرتفع بالعملات الأجنبية الذي يملكه مصرف لبنان والذي وصل إلى 43.4 مليار دولار في منتصف أيلول الحالي، والتحويلات المالية المستمرة إلى لبنان والتي تسمح بتمويل العجزين المالي والتجاري.