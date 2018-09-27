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في معلومات «الجمهورية» ان لا مؤشرات تَشي بقرب انطلاق عمل اللجنة اللبنانية الروسية المكلفة تنفيذ الاتفاق الروسي الاميركي حول عودة النازحين السوريين، وانّ الجانب الروسي الذي كان أبلغ السلطات اللبنانية انه ينتظر تحديد الاعضاء اللبنانيين في اللجنة، قد تسلّم أسماء الاعضاء منذ عشرة ايام، ولم يقم بأي خطوة بعد، ما دفع أحد المعنيين الاساسيين بعمل اللجنة الى السؤال أين هي الخطة؟ وما هي نتائجها بعد شهرين من إطلاق المبادرة - الوهم؟



وعلمت «الجمهورية» انه بدأ الكلام داخل كواليس المراجع السياسية والامنية اللبنانية بأنّ الخطة طارت، ولن يكون أمام لبنان سوى الاستمرار في تأمين العودة عبر الآلية المتبعة حالياً بين الامن العام اللبناني والحكومة السورية.