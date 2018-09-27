living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 27 أيلول 2018

27
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يطالب رؤساء أجهزة المخابرات «الإسرائيلية» رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاعتذار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحمّل مسؤولية سقوط الطائرة الروسية لفتح الباب على التفاوض حول تسليم سورية شبكة «أس 300» لأن لا شيء ينفع بعد تسليمها، ويقولون: حتى لو كانت لدى «إسرائيل» فرص لاختراق قدرات الشبكة فإنّ الدخول في سباق تكنولوجي تسليحي مع روسيا ليس لصالح «إسرائيل» لأنّ روسيا سترمي بثقلها لحماية سمعة سلاحها ومهابتها…


خفايا

توقعت أوساط حزبية أن تبصر الحكومة العتيدة النور بعد إدخال تعديلات على الصيغة الأخيرة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد عودة الأخير من الخارج. إلاّ أنّ أوساطاً سياسية أخرى، استبعدت هذا الأمر، خصوصاً بعد موجة التصعيد العسكري الذي تقوم به دولة خليجية معنية بالوضع اللبناني.

 

 


اللواء: أسرار

همس
قطعت الاتصالات البعيدة عن الأضواء شوطاً متقدماً للوصول إلى تسوية حول وضع الموظفين، الذين طالتهم الإجراءات الكيدية «المتبادلة» في الوزارات الحزبية!


غمز
عاد المتمولون اللبنانيون إلى الضياع بين تأسيس عمل في الخارج أو انتظار الفرج في بلدهم؟


لغز
تمكنت الأجهزة المعنية من وضع تقرير يتعلق بالحملة التي طالت حاكم المركزي، بانتظار استكمال تحليل خلفياتها.

 

 

 

المستقبل: يقال

إن سفير دولة أوروبية مشاركة في مؤتمر "سيدر" نوّه في مجلس خاص أمس بإقرار مجلس النواب سلسلة مشاريع على صلة بالمؤتمر.

 

 


الجمهورية: أسرار


معلومات

تتداول أوساط غير مدنية معلومات عن أن الطائرة الروسية التي أُسقِطت بصواريخ سورية كانت نقلت سابقاً إلى روسيا مسؤولاً سورياً كبيراً.

فضيحة

تدخلت مراجع كبيرة «لضبضبة» فضيحة مالية بعدما حذرت من كشف هوية جهات نافذة إستفادت من قروض مالية كبيرة.

تمديد

يتجه رئيس مؤسسة رسمية إلى التمديد لكبار المسؤولين فيها بعد انتهاء ولايتهم لكن المشكلة تبقى في ملء شواغر الذين بلغوا سن التقاعد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout