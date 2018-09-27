أسرار الصحف ليوم الخميس 27 أيلول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يطالب رؤساء أجهزة المخابرات «الإسرائيلية» رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاعتذار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحمّل مسؤولية سقوط الطائرة الروسية لفتح الباب على التفاوض حول تسليم سورية شبكة «أس 300» لأن لا شيء ينفع بعد تسليمها، ويقولون: حتى لو كانت لدى «إسرائيل» فرص لاختراق قدرات الشبكة فإنّ الدخول في سباق تكنولوجي تسليحي مع روسيا ليس لصالح «إسرائيل» لأنّ روسيا سترمي بثقلها لحماية سمعة سلاحها ومهابتها…



خفايا

توقعت أوساط حزبية أن تبصر الحكومة العتيدة النور بعد إدخال تعديلات على الصيغة الأخيرة التي قدّمها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد عودة الأخير من الخارج. إلاّ أنّ أوساطاً سياسية أخرى، استبعدت هذا الأمر، خصوصاً بعد موجة التصعيد العسكري الذي تقوم به دولة خليجية معنية بالوضع اللبناني.



اللواء: أسرار

همس

قطعت الاتصالات البعيدة عن الأضواء شوطاً متقدماً للوصول إلى تسوية حول وضع الموظفين، الذين طالتهم الإجراءات الكيدية «المتبادلة» في الوزارات الحزبية!



غمز

عاد المتمولون اللبنانيون إلى الضياع بين تأسيس عمل في الخارج أو انتظار الفرج في بلدهم؟



لغز

تمكنت الأجهزة المعنية من وضع تقرير يتعلق بالحملة التي طالت حاكم المركزي، بانتظار استكمال تحليل خلفياتها.

المستقبل: يقال

إن سفير دولة أوروبية مشاركة في مؤتمر "سيدر" نوّه في مجلس خاص أمس بإقرار مجلس النواب سلسلة مشاريع على صلة بالمؤتمر.



الجمهورية: أسرار



معلومات

تتداول أوساط غير مدنية معلومات عن أن الطائرة الروسية التي أُسقِطت بصواريخ سورية كانت نقلت سابقاً إلى روسيا مسؤولاً سورياً كبيراً.

فضيحة

تدخلت مراجع كبيرة «لضبضبة» فضيحة مالية بعدما حذرت من كشف هوية جهات نافذة إستفادت من قروض مالية كبيرة.

تمديد

يتجه رئيس مؤسسة رسمية إلى التمديد لكبار المسؤولين فيها بعد انتهاء ولايتهم لكن المشكلة تبقى في ملء شواغر الذين بلغوا سن التقاعد.