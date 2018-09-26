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ابي خليل في تعليق قوي عن قضية "سيمنز": "ترجمة بسيطة لمن خانته إنجليزيته"

26
SEPTEMBER
2018
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غرّدت الصحافية يارا العنداري بسؤال عبر "تويتر" لرئيس مجلس ادارة "سيمنس" جو كايسر اذا كانت الشركة قد قدمت عرضاً للحكومة اللبنانية أو بحثت مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل أي عرض حول الكهرباء.

فأتى الرد من السيد كايسر: "نعم، خلال الزيارة التي قمنا بها مع المستشارة الالمانية عرضت المساعدة في تحسين الكهرباء وأن يأتي فريقنا لتقييم ما هو الأفضل للشعب اللبناني ولكن لم نتلق أي جواب من الحكومة، أبوابنا مفتوحة والعرض ما زال جيدًا...اتصلوا بنا في أي وقت". 

 
وأتى رد أبي خليل عليه مغردا بتعليق أيضاً : "نتطلع للتعاون مع شركة سيمنس حول تقييم الاحتياجات وربما نتلقى على ضوء ذلك اقتراحا رسميا".  

 ولاحقأ غرّد الوزير أبي خليل: "ترجمة بسيطة لمن خانته إنجليزيته: "عرضنا المساعدة"... لم ننكر الواقعة بل نشرنا المحضر."نرسل فريقنا لتقييم ما هو أفضل للشعب اللبناني"... أي ليس هنالك من عرض رسمي محدد بعد". 
 
بما يشير ان شركة "سيمنز" لم تقدم عرض رسمي للدولة اللبنانية او لوزارة الطاقة كما يشاع عبر الاعلام
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