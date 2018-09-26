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الرئيس عون واصل لقاءاته على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة والتقى الرئيستين الكرواتية والاستونية ورئيسة وزراء النروج

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الرئيس عون: نؤكد وقوف لبنان في مواجهة الارهاب

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كيتاروفيك: نطلب دعم لبنان لترشيح كرواتيا للجنة حقوق الانسان ولعضوية مجلس الامن

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كالجولايد: ندعم لبنان لانشاء الاكاديمية الدولية للحوار على اراضيه

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سولبيرغ اشادت بالجهود اللبنانية بالنسبة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين

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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لليوم الثالث على التوالي، لقاءاته على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة بدورتها الثالثة والسبعين مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة وذلك بحضور اعضاء الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ورئيسة بعثة لبنان الدائمة للامم المتحدة امل مدللي، والسفير اللبناني لدى واشنطن غابي عيسى والمستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم ومدير الاعلام رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب.

الرئيسة الكرواتية

وفي هذا الاطار، التقى الرئيس عون قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي على التوالي، رئيسة جمهورية كرواتيا KOLINDA GRABAR- KITAROVIC في حضور اعضاء الوفد الرسمي الكرواتي، حيث تناول البحث العلاقات اللبنانية الكرواتية. وقد ابدت الرئيسة KITAROVIC اهتماما بالغا بالتعاون الاقتصادي مع لبنان في مجالي الاستثمار وتبادل الخبرات. وخلال اللقاء، شكر رئيس الجمهورية الرئيسة الكرواتية على مشاركة بلادها في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مجددا تهنئته المنتخب الكرواتي بحلوله في المركز الثاني في المونديال ما لاقى تقديرا من الرئيسة الكرواتية .

كما تناول البحث خلال اللقاء، الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط، فاعاد الرئيس عون تأكيده على وقوف لبنان في مواجهة الارهاب، مشددا على دور الجيش والقوى الامنية ومشيدا بالانجازات التي يحققونها في هذا الاطار.

كذلك، تم التطرق الى الوضع في سوريا والى المبادرة التي اطلقها اليوم الرئيس عون في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة المتمثلة بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار والتي تمثل بحد ذاتها تعزيزا وتطويرا لمبدأ حوار الحضارات والاديان.

ثم تطرق البحث الى موقف كرواتيا من التطورات، وطلبت الرئيسة الكرواتية من الرئيس عون دعم لبنان لترشيح كرواتيا للجنة حقوق الانسان ولعضوية مجلس الامن.

الرئيسة الاستونية

ثم التقى رئيس الجمهورية بحضور السفيرين مدللي وعيسى وشلالا وخشاب، رئيسة جمهورية استونيا KERSTI KALJULAID حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة. ثم تناول الحديث المجال الاقتصادي وكذلك عمل "اليونيفيل" في الجنوب حيث تشارك قوات استونية فيها. وقد شكر الرئيس عون لاستونيا مساهمتها في حفظ السلام في الجنوب، وركز على الوضع الاقليمي وقضية النازحين السوريين وضرورة ايجاد حل عادل لازمة الشرق الاوسط، مكررا ادانة لبنان لما تتعرض له القدس من محاولات تهويد نتيجة القرارات الاسرائيلية، كما اشار الى حجب المساعدات عن وكالة "الاونروا" .

وتناول الحديث دور المنظمات الاهلية في كلي البلدين والتعاون القائم بينهما وكذلك موضوع اكاديمية الحوار. واعربت الرئيسة الاستونية عن دعم لبنان لانشاء الاكاديمية على اراضيه لتعزيز ثقافة السلام.

رئيسة وزراء النروج

بعدها التقى الرئيس عون رئيسة وزراء النروج ERNA SOLBERG في حضور اعضاء الوفد النروجي، حيث عبرت الرئيسة سولبيرغ عن اهتمام بلادها في المواضيع التي اشار اليها الرئيس عون في كلمته اليوم امام الجمعية العمومية للامم المتحدة. وكان تأكيد نروجي على دعم لبنان بكل ما يعود عليه استقرارا وامنا ودعمه في كل جهوده لتعزيز الاستقرار والامن في منطقة الشرق الاوسط عامة ولبنان خاصة. واشادت الرئيسة سولبيرغ بالجهود التي يبذلها لبنان بالنسبة للنازحين السوريين واهتمامه باللاجئين الفلسطينيين. كما كان بحث في دور المنظمات الاهلية وما يمكن ان تقدمه النروج في هذا الاطار.

كذلك كان نقاش في خلال اللقاء، حول تطورات منطقة الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب والخطوات التي يقوم بها لبنان، حيث اشارت الرئيسة سولببيرغ الى ما يمكن لبلادها ان تقدمه من مساعدات في كافة المجالات. وقد شرح الرئيس عون موقف لبنان من التطورات الاخيرة ولا سيما ما يتعلق منها بحجب المساعدات عن وكالة الاونروا، وقدم شرحا للمبادرة التي اطلقها اليوم بانشاء الاكاديمية الدولية للتلاقي والحوار في لبنان حيث اعربت الرئيسة سولبيرغ عن اهتمامها بالموضوع.

كذلك، تم التطرق خلال اللقاء الى الاوضاع في الجنوب، وقد اعربت رئيسة الوزراء النروجية عن املها باستمرار الاستقرار فيه، كما اكدت ان القوات الدولية العاملة في الجنوب تقوم بدورها في هذا الاطار وان النروج تساهم في هذا المجال من خلال قواتها العاملة في اطارها.