وزير البيئة : كم نعتز بك فخامة الرئيس وأنت تضع النقاط على الحروف

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غرّد وزير البيئة طارق الخطيب على حسابه عبر تويتر منوّهاً بخطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الامن المتحدة وقال " كم نعتزّ بك فخامة الرئيس وانت تعتلي مرة جديدة أعلى منبر دولي لتؤكد على ثوابت لبنان الوطنية من دون أي مواربة ولتضع النقاط على الحروف في أكثر من ملف في طليعتها ملف عودة النازحين السوريين ورفض أي توطين سواء لنازح او للاجئ ودعوتك الجريئة الى مشروع إصلاحي للامم المتحدة وانتقادك للمقاربات الدولية تجاه القضية الفلسطينية وتغيير هوية القدس".