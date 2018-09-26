تويني مغردا: نرفع رؤوسنا بخطاب الرئيس من منبر الامم المتحدة

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غرد وزير الدولة لمكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني عبر حسابه على موقع "تويتر"، عقب إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "نرفع رؤوسنا اعتزازا بما خطب به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الامم المتحدة دفاعا عن الحق والكلمة الحرة، في عالم أصبح مسير من الطغاة".

وتابع: "ما قاله عن حق العودة لأبناء فلسطين يعتبر موقفا راقيا ورافضا للصفقات الصهيونية ولو ارتدت حللا غربية، وفي حق لبنان الذي استرجع ارضه بإرادة ونضال ودماء شعبه وجيشه، ومساهمة لبنان في إيواء النازحين وعودتهم الشريفة الى ديارهم والتأكيد والتصميم على بناء الدولة الحديثة الموحدة محفوظة الحدود والكيان، وحرة الإرادة، متحررة من الأحلاف والاصطفافات الدولية".