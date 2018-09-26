كنعان: خطوة ال100 مليار للاسكان جرعة ايجابية ضرورية حتى لا يصبح شبابنا بلا مأوى

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أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ان "خطوة الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليار التي اقرّها المجلس النيابي امس للاسكان بالتفاهم مع وزارة المال والحكومة والمؤسسة العامة للاسكان كانت جرعة ايجابية ضرورية ارسيناها حتى لا يصبح شبابنا بلا مأوى”، لافتاً الى أن " المبلغ المرصود هو لعدد معيّن من مقدمي الطلبات اما الاستمرارية للسنوات المقبلة فتتطلّب سياسة اسكانية يجب ان تكون من اولى اعمال الحكومة الجديدة".

وقال كنعان في حديث للotv "اشترطنا ان يكون الحل لسنة لأن السياسية الاسكانية مسؤولية الحكومة اذ لا يمكن ان نحل وحدنا كمجلس مشكلة الاسكان او ان نتطفل على المالية العامة والاقتصاد من دون الاحاطة بكل المعطيات الموجودة لدى الوزارات المعنية".