ابو زيد للرئيس عون: ثبّت حضور لبنان على أعلى المنابر الدولية وما تعوّدنا عليك إلا وأنت تنطق بالحق والحقيقة

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علٌق النائب السابق أمل ابو زيد على اطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الامم المتحدة وإلقائه خطاباً شاملاً فقال في سلسلة تغريدات " وجود فخامة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للامم المتحدة يثبّت حضور لبنان دولة وشعباً في أعلى المنابر الدولية".

وقال " ما تعوّدنا عليك فخامة الرئيس إلا وانت تنطق بالحق والحقيقة إلا وانت تجاهر بسيادة وحرية واستقلال لبنان وتحرير أراضيه من الاحتلال الاسرائيلي ومن المجموعات الارهابية".

واضاف ابو زيد " فيما يؤكد سيّد العهد على ضرورة عودة النازحين السوريين الآمنة الى بلادهم فهو تلقّى بإسم لبنان شهادة من رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال لجهة ان الدعم المقدّم للنازحين لا مثيل له في تاريخ الشعوب".

وتابع " ها هو رئيس الجمهورية يؤكد من على منبر الامم المتحدة اهمية هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بدوره ورسالته، وان مبادرته التي طرحها حول تأسيس أكاديمية دولية للسلام تحت عنوان " أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار " تتكامل مع دعوته لجعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والثقافات والاعراق".

وختم أبو زيد " هنيئاً لنا في لبنان برئيس يحمل القضايا الوطنية والعربية ، لا يوارب، لا يساوم ، هو الرئيس الجريء الرئيس الموعود الذي حَلُم به شعبه طويلاً.وبإختصار وحدك فخامة الرئيس عون تبقى في ساحة الامم المتحدة والساحات الوطنية والعربية ملكاً ".