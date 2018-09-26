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مخزومي يكرم في نيويورك إلى جانب شخصيات عالمية

26
SEPTEMBER
2018
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تشهد المكتبة العامة في نيويورك يوم الخميس حفل تكريم شخصيات عربية وعالمية أسهمت من خلال نشاطاتها الإنسانية في مساعدة المجتمعات واللاجئين في انحاء العالم وساعدت في تخفيف معاناة الإنسان.


التكريم هو حدث سنوي تقيمه منظمة "غلوبال هوب " وهو تحالف عالمي من أجل الأمل وذلك خلال أسبوع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكريم شخصيات مختارة كي يكونوا ابطال العام 2018 ممن اسهموا في الحملة العالمية ضد التطرف والتعصب.


ومن بين المكرمين النائب اللبناني فؤاد مخزومي الذي ساهم من خلال مؤسساته الإنسانية والإجتماعية في مساعدة النازحين السوريين بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف واليونيسكو والإتحاد الأوروبي.


وسيلقي مخزومي كلمة في المناسبة يتحدث فيها عن وضع لبنان الصعب بوجود عدد كبير من النازحين السوريين الذين اضطرتهم الحرب لمغادرة بيوتهم ، وما فعلته مؤسسة مخزومي لتقديم يد العون لهم وتخفيف الظروف الصعبة التي يعيشونها ريثما يعودون إلى بلدهم.


من بين المكرمين أيضاً رئيس النيجر والرئيس التونسي ورئيسة وزراء بنغلاديش ورئيس وزراء اليونان وشخصيات من العالم.

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