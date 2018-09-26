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لجنة المال تابعت درس التغطية الصحية الشاملة.. كنعان: تقدّم كبير وسنحسم ادارة المشروع ومرجعيته والتمويل وهوية المستفيدين

26
SEPTEMBER
2018
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ومشاركة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لمتابعة درس القانون المتعلّق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة، بحضور النواب: نقولا نحاس، طوني فرنجية، ميشال معوض، حسن فضل الله، علي عمار، ياسين جابر، ايوب حميد، جهاد الصمد، نواف الموسوي، امين شري، أنور الخليل.
 
كما حضر مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي،  مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مستشار الشؤون الاستراتيجية لنائب رئيس الحكومة فريديريك عيد، المستشار القان وني لنائب رئيس الحكومة فادي مسلّم، مستشارة قانونية لوزير العمل رنا الجمل.
 
وقدّم وزير الصحة استكمالاً للدراسة التي عرضها حول القطاع الصحي، وطرح نظاماً صحياً شاملاً وخطة تتضمن كل الصناديق الضامنة للرعاية الصحية عملها وكلفتها وعدد المستفيدين منها، من وزارات تربية وشؤون واقتصاد وزراعة وعمل، ولاسيما صندوق الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى عمل وزارة الصحة.
 
ووضع وزير الصحة مشروع البطاقة الصحية باطار توحيد الملف الصحي لكل اللبنانيين من خلال البطاقة البيومترية، وحددت الدراسة التي قدّمها الشروط الأهلية والتقديمات والتمويل ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية وعلاقتهم بالتغطية المقترحة.
 
وفي ختام الجلسة اعلن كنعان ان النقاش تقدّم بشكل كبير وبات محصوراً بحسم ادارة المشروع ومرجعيته، كما التمويل وتحديد هوية المستفيدين.
 
واعلن كنعان ان النقاش سيحصر في الجلسة المقبلة في هذه المحاور وسيباشر بطرح مواد القانون على اللجنة، بعد استنفاد النقاش مع مختلف الجهات المعنية من وزارات وصناديق.
 
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