حمدان للرئيس عون: كل الاوادم في لبنان معك

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي :

الاسلوب المستغرب المجهول المصدر والمنفذ المعلوم جيداً من قبل الجميع، الذي يستخدم اليوم ضد فخامة الرئيس العماد ميشال عون وهو يستعد لالقاء كلمة لبنان كل لبنان، شاء من شاء وابى من أبى من على منبر الامم المتحدة التي تقدسونها يا بقايا زمن هزيمة السفارات في لبنان ..



نضعه في خانة واحدة ان ما يقوله فخامة الرئيس غداً يرهبكم ويرعبكم ويلغي اهميتكم عند مديركم الخارجي خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية الاقليمية والوطنية اللبنانية ..



قضية فلسطين المركزية وتفعيل مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي والإقليمي والقضية الابرز الوطنية اليوم إعادة النازحين السوريين الى ديارهم ..

فخامة الرئيس العماد ميشال عون كل الاوادم في لبنان معك ..



وكل المرتبطين بأجندات خارجية يجعجعون على طيارتك وسيارتك وحمايتك وكم رغيف خبز أكلت بالنهار ..