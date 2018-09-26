اشكال بين الجيش وقوى الامن في المطار!

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افادت اذاعة صوت لبنان (93.3) عن انّ توقف عملية التفتيش في المطار يعود الى اشكال بين رئاسة سرية الامن الداخلي في المطار ورئاسة جهاز امن المطار احتجاجا على تدخل جهاز امن المطار بعمل عناصر التفتيش.

وافادت الـ"ام تي في" انّ إشكال في المطار وقع بين عناصر من الجيش اللبناني تابعين لجهاز أمن المطار من جهة وعناصر من قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى عند نقاط التفتيش الأولية والداخلية.

وادّى الاشكال إلى إبعاد الجيش اللبناني لعناصر قوى الأمن الداخلي وتسلّمه نقاط التفتيش مكانهم بحسب معلومات الـ"ام تي في".

وكانت اذاعة صوت لبنان (93.3) قد افادت سابقا عن زحمة مسافرين بسبب توقيف عمليات التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي لأسباب ادارية.