نعيم قاسم: الرئيس عون ربان سفينة لبنان القوي المقاوم

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اشاد نائب الأمين العام لــ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بـ”المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صفحات صحيفة الفيغارو”، معتبراً انها “مواقف مشرفة ومسؤولة، فقد عبر عن رؤيته للبنان السيد المستقل في إطار وحدة وطنية لا تقبل التبعية ولا الاحتلال ولا الانخراط في لعبة المحاور”.

وأكد خلال لقائه طلبة العلوم الدينية في حوزة الإمام الهادي أن عون “هو الضمانة الأولى للاستقرار في لبنان، وهو الذي ملأ سجله الناصح بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير، وبمواجهة الإرهاب التكفيري وتحقيق التحرير الكامل، وهو الحريص على تحرير لبنان وحمايته والدفاع عنه”.



ووجه قاسم “تحية كبيرة إلى ربان سفينة لبنان القوي المقاوم، يرعاها بسياساته الوطنية الحكيمة والشجاعة، والحمد لله على هذه النعمة ليتمكن لبنان من أن يحفظ موقعه ودوره وأن يحفظ مستقبل أجياله على خط الاستقلال والسيادة والحرية”.