أدوية السرطان - كذبة 25 ايلول!

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شهدت جلسة تشريع الضرورة في يومها الثاني أمس 25 ايلول خطة مبكلة من قبل نواب "الجمهورية القوية" حيث قرروا متابعة الجلسة حتى البند 16 وافتعلوا بعدها اسباب للخروج من القاعة عبر طرح موضوع توسيع مرفأ طرابلس وبالتالي فانسحاب نواب القوات والمستقبل من الجلسة جاء باتفاق مسبق لتعطيل الجلسة، لان كتلة المستقبل كانت مصرة على تشريع الضرورة وبنود مؤتمر سيدر.

وبحسب مصادر موقع tayyar.org، ان اقتراح "قانون لتأمين الدواء لمرضى السرطان"، لم يكن مدرجاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولم يوزّع اي اقتراح قانون متعلّق بالادوية على النواب.

وفي سياق متصل، أكد النائب سيمون ابي رميا ان الجميع مع تأمين الادوية للمواطنين، مشددا على ان "الموضوع لم يكن مدرجا اساسا على جدول اعمال الجلسة لذا فان مغادرة البعض للجلسة لهذا السبب يندرج في اطار الشعبوية فقط".

كذلك أشار النائب الياس بو صعب أن "القوات قاموا بمسايرة المستقبل في تشريع الضرورة وقرروا البقاء في الجلسة للبند 16 وبعد هذا البند لم يقبلوا التشريع وافتعلوا أسباب للخروج من القاعة.