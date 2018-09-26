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أبي رميا: مغادرة البعض للجلسة يندرج في اطار الشعبوية فقط

26
SEPTEMBER
2018
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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا "أننا في الجلسة التشريعية صوتنا على قوانين مهمة جدا و منها سيدر، العناية الصحية والطرقات"، مشيرا الى "أننا في اليوم الأول صوتنا على 5 قوانين وفي اليوم الثاني على 10 من أصل 29 قانونا مطروحا على جدول الأعمال".

 

وشدد أبي رميا في حديث تلفزيوني على أن "جميع القوانين مهمة وتنقل لبنان الى ضفة ايجابية"، لافتا الى أن "كل اللبنايين يعيشون حالة من الركود الاقتصادي وكلما ضخخنا مال تحرك الاقتصادي وزال الركود. صحيح زاد الدين ولكنه سيخلق فرص عمل ويجعل المواطن يشارك بالدورة الاقتصادية وينتقل الى ضفة أخرى".

 

وشدد على أنه "بمكان ما يجب أن نفصل بين الخلافات السياسية المستدامة مثل حزب الله وسلاحه، مشكلة سوريا، المحور الايراني السوري ضد المحور السعودي، فكل لبناني لديه قناعاته، ولكن في مجلس النواب نعرض هموم المواطن ويجب أن نتعامل بمقاربة أخرى"، موضحا أنه "بالرغم من كل شيء منذ وصول ميشال عون الى الرئاسة وتلاشي الاصطفافات السياسية خُلق مناخ ايجابي للنقاش الموضوعي بين الكتل السياسية".

 

وأضاف أبي رميا: "تيار المستقبل يعتبر أنه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال لا يمكن أن نقوم بتشريعات طبيعية وكأن البلد ماشي حفاظا على صلاحيات رئاسة الحكومة، فلجأنا الى نظرية تشريع الضرورة وكان هناك قرار مسبق من "المستقبل" بأن 16 بندا نعتبرهم تشريع ضرورة من أصل 29، وكنا نعرف أنه عندما نصل الى البند 16 المتعلق بالاسكان سينسحبوا من الجلسة"، لافتا الى أن "الجميع مع تأمين الادوية للمواطنين والموضوع لم يكن مدرجا اساسا على جدول اعمال الجلسة لذا فان مغادرة البعض للجلسة لهذا السبب يندرج في اطار الشعبوية فقط".

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