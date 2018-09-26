بو صعب: المسرحية الفاشلة لتحميل الرئيس وتحميلي أنا مسؤولية فشلهم لا تؤدي الى نتيجة

A + A -

اكد ضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب "اننا نأسف ان يتم استخدام المواطن وحاجاته للافتراء سياسياً عل فريق العهد وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً".

واعتبر بو صعب في حديث عبر اذاعة صوت المدى، أن "القوات اللبنانية كانوا حريصين على حياد الرئيس في الصراع الا أنهم دخلوا في حرب مباشرة بالإسم لذلك لا أعتب إن قاموا بحملة عليّ."

وقال: "بالأمس كانوا يحيدون رئيس الجمهورية عن الصراع السياسي واليوم يستهدفونه ويستهدفون صلاحياته وإذا كان الدكتور جعجع على علم بالمسرحية التي حصلت أمس فهناك مشكلة كبيرة "

وأضاف: "القوات قاموا بمسايرة المستقبل في تشريع الضرورة وقرروا البقاء في الجلسة للبند 16 وبعد هذا البند لم يقبلوا التشريع وافتعلوا أسباب للخروج من القاعة عبر طرح موضوع توسيع مرفأ طرابلس."

وأشار الى أنه "لا ألوم النواب الجدد ان لم يكن لديهم فكرة لتسويق مشروعهم لكن أرفض الحملة التي أقيمت ضدي وضد الرئيس عون و اتهام وزير الصحة للرئيس سابقة لم يقم بها أحد."

وشدد بو صعب على ان "المسرحية الفاشلة لتحميل الرئيس وتحميلي أنا مسؤولية فشلهم لا تؤدي الى نتيجة ولا تفيد اللبنانيين".

وأمل أن تتشكل الحكومة وتكون أولى أولوياتها حل موضوع قروض الإسكان والمواطن لم يعد يتحمل ومؤسسة الاسكان جاهزة بخططها لحل الموضوع.

وختم: "لا أعتقد أن تشكيل الحكومة قد يطول الى سنة وأعتقد أنها يجب أن تحل في غضون أسبوعين لكن إن لم تحل فالأزمة تكون مزمنة ولا أعلم من لديه مصلحة بذلك."