بالصورة: توقيف نشّال اقدم على عدة عمليات في بيروت

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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

“بتاريخ 22/9/2018 وفي محلة السبينس – الحازمية اقدم مجهول على متن دراجة نارية لون احمر، على نشل محفظة يد جلدية لاحدى السيدات بداخلها اوراق ثبوتية ومبلغ مالي وهاتف خليوي.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي من معرفة مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه، بتاريخ 23/9/2018 في محلة الحازمية، وهو:

– ع. ن. ( مواليد عام 1998/لبناني)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وبقيامه بعمليات نشل اخرى في مناطق مختلفة من بيروت وضواحيها.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلة فرن الشباك/ مبنى الشهيد الرائد بيار غاوي، أو الاتصال على الرقم 292923/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.